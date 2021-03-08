Экологический фонд «Сохрани Байкал!» создан в Иркутской области

Презентация экологического фонда Иркутской области «Сохрани Байкал!» состоялась в рамках открытия Года Байкала. Инициатором создания благотворительной организации, средства которой будут направляться на проведение природоохранных мероприятий и просветительской работы в области экологии, выступил глава Приангарья Игорь Кобзев. Открытие фонда прошло в Байкальском музее СО РАН.

Учредителями экофонда выступили – Иркутское отделение Всероссийского общества охраны природы и Союз "Торгово-промышленная палата Восточной Сибири".

Участие в презентации принял депутат ГД РФ, Национальный посол доброй воли программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в России, Председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, который отметил значимость совместной деятельности власти и бизнеса в экологической сфере, сообщает пресс-служба ТПП Восточной Сибири.

Исполнительным директором экофонда «Сохрани Байкал!» стал почетный член общества охраны природы Анатолий Малевский. В состав попечительского совета экофонда вошли председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин, генеральный директор АО «Фармасинтез» Евгений Орачевский, генеральный директор ООО «Иркутская нефтяная компания» Марина Седых, председатель Совета директоров АО «Группа «Илим» Захар Смушкин, генеральный директор ПАО "Газпром добыча Иркутск" Андрей Татаринов, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Дирекции развития железных дорог Восточного полигона Василий Фролов, руководитель энергетического бизнеса En+ Group, генеральный директор АО «ЕвроСибЭнерго» Михаил Хардиков.

Главные задачи фонда "Сохрани Байкал!" – помощь при реализации эколого-просветительских, образовательных, воспитательных проектов и программ; поддержка проектов и мероприятий, направленных на повышение уровня эколого-правовой культуры и соблюдения требований природоохранного законодательства; содействие развитию гражданских инициатив, экологического добровольчества (волонтёрства) в Иркутской области.

Глава региона Игорь Кобзев предложил Вячеславу Фетисову войти в состав Попечительского совета фонда и принять в его работе посильное участие.