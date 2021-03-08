К 8 Марта Сбербанк повышает ставки по вкладам

К 8 Марта Сбербанк запускает промовклад «Дополнительный процент» с повышенными ставками. Открыть вклад на особо выгодных условиях можно с 6 марта по 5 апреля 2021 года. Максимальная процентная ставка составит 4,5% годовых (при размещении средств на два или три года).

Процентная ставка по вкладу «Дополнительный процент» зависит от суммы и срока вклада, текущего и максимального остатка по имеющимся вкладам в банке за последние три месяца и способа открытия вклада (офлайн или онлайн).

Минимальная сумма вклада — 100 тысяч рублей. Вклад можно оформить как в офисах банка, так и в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Пополнение вклада и снятие с него средств (за исключением начисленных процентов) до окончания срока действия договора не производятся. Вклад можно открыть на 3, 6, 12, 24 или 36 месяцев.

Подробные условия размещения средств во вклад «Дополнительный процент» — на сайте банка.