Министерство спорта региона сообщило, что трансляцию хоккейного матча на льду Байкала запустили на экране Дворца спорта «Труд» в Иркутске.

Мероприятие стартовало в 10:00 по местному времени 8 марта, оно проходит в Большом Голоустном. Посмотреть трансляцию события можно также на телеканале «АИСТ».

«Участниками матча стали советский хоккеист, председатель Всероссийского общества охраны природы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов, звезды отечественного хоккея Андрей Коваленко, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский и другие почетные гости», – отмечается в сообщении.

Международный хоккейный матч на льду озера Байкал проходит в рамках Года Байкала в Иркутской области. Цель игры – привлечь внимание общественности к экологическим проблемам и к поиску их решения.