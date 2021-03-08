Новости

Трансляцию хоккейного матча на льду Байкала запустили на экране Дворца спорта «Труд»

Министерство спорта региона сообщило, что трансляцию хоккейного матча на льду Байкала запустили на экране Дворца спорта «Труд» в Иркутске.

Мероприятие стартовало в 10:00 по местному времени 8 марта, оно проходит в Большом Голоустном. Посмотреть трансляцию события можно также на телеканале «АИСТ».

«Участниками матча стали советский хоккеист, председатель Всероссийского общества охраны природы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов, звезды отечественного хоккея Андрей Коваленко, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский и другие почетные гости», – отмечается в сообщении.

Международный хоккейный матч на льду озера Байкал проходит в рамках Года Байкала в Иркутской области. Цель игры – привлечь внимание общественности к экологическим проблемам и к поиску их решения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании