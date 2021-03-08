Игорь Кобзев: Женщины, вдохновляйте нас, восхищайте, мотивируйте, а мы будем вас защищать

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравил женщин с 8 марта. SIA.RU публикует текст его пожелания:

8 Марта – ещё один прекрасный повод сказать всем женщинам, мамам, жёнам, тёщам, дочерям, сёстрам слова благодарности. Дорогие наши! Примите искренние поздравления с праздником. Вдохновляйте нас, восхищайте, мотивируйте, ну а мы, мужчины, всегда будем вас защищать, поддерживать, любить и ценить. Один американский писатель как-то написал: «После Бога мы в первую очередь в долгу перед женщиной: сперва она дарует нам жизнь, а потом придает этой жизни смысл». И я с ним согласен на все сто процентов.

Женщины в моей жизни всегда играли важную роль. Начиная с мамы Нины Евсеевны. Только с годами понимаешь, как много мама сделала для того, чтобы ты стал человеком. Может быть, во многом благодаря маме я сегодня нахожусь на таком важном государственном посту. Именно мама всегда поддерживала меня в карьере и даже в сложные для военных времена говорила: если выбрал государеву службу, то иди до конца. Сегодня мы редко видимся, общаемся только по телефону. Иногда быстро, на бегу. Но при любой возможности я всегда говорю маме «спасибо».

Есть ещё одна Нина в моей жизни – тёща Нина Анатольевна. Женщина, опровергающая собой все возможные анекдоты про тещу. Золотая женщина, которой, в первую очередь, хочется сказать спасибо за дочку – мою супругу Наташу. Наталек – человек, на которого возложена сложная роль жены офицера. Постоянные переезды, отсутствие мужа месяцами – то ещё испытание. Сегодня именно жена – моя настоящая опора, замечательная мама и любовь всей моей жизни.

Отдельно сегодня поздравлю и дочку. Элина – девочка с характером, настоящий боец, но в то же время хрупкая. Уверен, что из неё вырастет прекрасная женщина, которая возьмёт все самое лучшее от мамы и бабушек.

Всех с праздником! Весны в сердце и как можно больше приятных слов от ваших мужчин!