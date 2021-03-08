Усть-Илимск обогнал Ангарск по суточному приросту больных коронавирусом

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области. Согласно ее данным, Усть-Илимск обогнал Ангарск по суточному приросту больных COVID-19, в городах обнаружено 25 и 19 новых случаев соответственно.

Из 204 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 70 (всего 20 158), в Усть-Илимске – 25 (всего 3 779), в Ангарске – 25 (всего 5 372), в Иркутском районе – 16 (всего 3 768), в Эхирит-Булагарском районе – 11 (всего 1 385).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 20 158, Ангарск – 5 372, Усть-Илимск – 3 779, Иркутский район – 3 768, Братск – 3 359.

Всего в Приангарье с начала пандемии коронавирус обнаружили у 57,5 тысячи людей.