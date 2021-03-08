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Усть-Илимск обогнал Ангарск по суточному приросту больных коронавирусом

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области. Согласно ее данным, Усть-Илимск обогнал Ангарск по суточному приросту больных COVID-19, в городах обнаружено 25 и 19 новых случаев соответственно.

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Из 204 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  1. в Иркутске – 70 (всего 20 158),
  2. в Усть-Илимске – 25 (всего 3 779),
  3. в Ангарске – 25 (всего  5 372),
  4. в Иркутском районе – 16 (всего 3 768),
  5. в Эхирит-Булагарском районе – 11 (всего 1 385).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 20 158,
  2. Ангарск – 5 372,
  3. Усть-Илимск – 3 779,
  4. Иркутский район – 3 768,
  5. Братск – 3 359.

Всего в Приангарье с начала пандемии коронавирус обнаружили у 57,5 тысячи людей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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