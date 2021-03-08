Большинство мужчин в России потратили на подарки к 8 марта до 3 тысяч рублей – аналитики

Аналитики сообщили, что большинство российских мужчин – 40% – купили подарки женщинам на 8 марта на сумму до 3 тысяч рублей, пишет ТАСС.

При этом 35% сильной половины готовы потратить 3-5 тысяч рублей на сюрпризы дамам, 15% – 5-10 тысяч рублей, 10% – более 10 тысяч рублей.

«Каждый второй мужчина в качестве подарка к Международному женскому дню выбирает цветы, косметику или недорогие ювелирные изделия», – говорится в сообщении.

Женщины же признались, что хотели бы получить в качестве подарка на 8 марта романтическое путешествие или свидание, косметику и парфюм, бытовую технику, поход в SPA-салон, ювелирные изделия, смартфоны.