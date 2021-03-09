В «Слате» прошли иммерсивные спектакли накануне 8 Марта

5 марта сеть супермаркетов «Слата» решила необычно поздравить своих покупательниц, сделав их героинями мини-постановок в духе иммерсивного театра (театра вовлечения, где зритель – полноправный участник происходящего). Для реализации идеи было выбрано 15 магазинов с большой проходимостью. Ключевой идеей стал поиск улыбок детективом Шерлоком Холмсом и его помощницей и сотрудниками секретного агентства «Люди в чёрном».

Перед актерами стояла необычная задача – найти обладательниц самой прекрасной, лучезарной, скромной, восхитительной, милой улыбок. Но, главное, сделать это неожиданно и в оригинальной подаче. Пришедшие за покупками дамы получали в подарок тюльпаны, шоколад и, конечно, комплименты за свои улыбки, которые невозможно было скрыть за масками.

Актриса Анна Кузнецова поделилась впечатлением от первого опыта работы в магазине в таком формате: «Все покупательницы без исключения были очень удивлены, они не ожидали такого сюрприза. В их глазах было столько нежности, восторга, а у пожилого поколения даже слёзы. Эти искренние, живые эмоции - бесценны. Многие женщины в недоумении переспрашивали: «Как? Вы просто так дарите нам подарки? Да этого просто не может быть в наше время!»

Результатом предпраздничной акции можно гордиться: сеть «Слата» собрала 1000 улыбок, подарив более 3000 тюльпанов.

«В этом году мы решили, что будем создавать множество интересных поводов для улыбок наших покупателей. В феврале в гейм-зоне супермаркета «Слата» прошел первый любительский турнир по игре на PS4, где участники сражались в игре FIFA за звание чемпиона и главный приз. Перед 8 Марта мы решили устроить поиск улыбок. Далее у нас запуск одной из самых добрых благотворительных акций и приезд известного Чемпиона! Кого именно? Пока секрет. Для чего мы это делаем? Пандемия заставила всех стать более рациональными и 'масочными' – мы считаем, экономим, защищаем себя масками, но в жизни всегда есть место открытым эмоциям – островкам для драйва, улыбок, тепла и радости», – рассказала руководитель департамента по связям с общественностью Яна Абалымова.

«Помимо представлений с участием профессиональных актеров, мы организовали поздравления покупательниц известными блогерами в одном из самых крупных торговых центров города, – отметила Юлия Куклина, руководитель по развитию социальных сетей ТС «Слата». – В конце февраля мы запустили первое в Иркутске блогер-шоу «SOS!-баттл». Одним из заданий битвы как раз стало состязание в умении дарить радость и приятные эмоции. Получилось ли у наших героев зарядить праздничным настроением покупательниц «Слаты», имея в арсенале тюльпаны, харизму и находчивость? Смотрите в аккаунте @slata_irk».