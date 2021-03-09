Группа «Открытие»: 60% клиентов инвестиционного бизнеса группы – женщины

Доля клиентов-женщин инвестиционного бизнеса группы банка «Открытие» по итогам 2020 года достигла 60%. Женщины догоняют мужчин и по объему среднего «инвестиционного» чека.

По данным «Открытие Брокер» (входит в группу банка «Открытие»), большинство клиенток компании – это женщины в возрасте от 30 и до 44 лет. Средний чек женщин-инвесторов составляет около 3 миллионов рублей, что близко к усредненным данным по мужчинам.

При этом женщины значительно реже совершают сделки на финансовых рынках через личный кабинет и мобильное приложение. В среднем в 2020 году на одну клиентку приходится 36 сделок (против 374 в среднем у мужчин) – они подходят к инвестированию рационально, не совершают поспешных действий и обдумывает каждую сделку.

Также 36% женщин-клиентов пользуются ИИС и налоговыми преимуществами, которые дает этот счет. Многие женщины предпочитают торговать с помощью рекомендаций аналитиков – 12% из них подключили тариф «Ваш финансовый аналитик», 5% используют «Модельный портфель», а у 1% подключен сервис «Личный брокер».

Предпочтения в выборе инструментов у женщин более диверсифицированы – так, наряду с акциями «ЛУКОЙЛа», «Газпрома», Сбербанка, «Норникеля», женщины активно инвестируют в различные выпуски облигаций Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), тогда как в мужском портфеле преобладают добывающий/сырьевой сектор экономики.

В УК «Открытие» отмечают, что женщины выбирают продукты, в которых размер дохода, его условия, а также уровень риска заранее понятны – более 60% из них выбирают стратегию доверительного управления «Купонная».

Несмотря на сильный приток средств в 2020 году от женщин-клиентов, общий объем инвестиций от клиентов-мужчин выше на 42%. В то же время в УК «Открытие» отмечают, что в ближайшие годы эта разница будет сокращаться. Об этом говорит доля женщин в клиентской базе – по итогам 2020 года она превысила 60%.

Виктория Денисова, руководитель Открытие Private Banking:

«Состоятельные женщины реже предпочитают самостоятельную активную торговлю и чаще предпочитают приобретать готовые продукты либо работать вместе с инвестиционным консультантом. Женщины инвестируют рассудительно и часто имеют более длинный горизонт, редко поддаются панике и благодаря этому не совершают неправильных для инвестора действий, стойко перенося рыночные колебания».