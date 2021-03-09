Звезды хоккея сыграли на льду Байкала

Матч прошел на льду озера, недалеко от поселка Большое Голоустное. В матче участвовали Алексей Касатонов и Вячеслав Фетисов: оба двукратные олимпийские чемпионы по хоккею.

– Все играли достойно. И пусть счёт был 6:8 в пользу звёзд мирового хоккея, считаю, что победила дружба! К тому же спорт на льду Байкала в такую солнечную погоду заряжает позитивом, – рассказал губернатор Иркутской области на своей странице в Инстаграм.

Подобные хоккейные матчи с привлечением известных спортсменов, по словам Кобзева, будут проводиться на льду озера ежегодно.

Напомним, что 2021 год, в соответствии с указом главы региона Игоря Кобзева, был объявлен Годом Байкала в Иркутской области. В его рамках пройдет более 60 мероприятий в основном экологической, просветительской, культурной направленностей.