Иркутяне назвали главные качества успешного человека

Служба исследований hh.ru, выяснила насколько они отличаются, и меняются ли представления об успешности с возрастом.

По мнению большинства респондентов, главное качество, которое делает мужчину и женщину успешными - уверенность в себе: 57% респондентов из Иркутской области отметили важность данного критерия для женщин, и 55% - для мужчин.

Далее, в топ-5 факторов, свидетельствующих об успешности женщины, вошли материальная независимость (54%), высокие жизненные цели (46%), постоянное обучение, развитие и самосовершенствование (40%), а также лидерские качества (48%).

У мужчин этот список похож, но немного отличаются приоритеты: на втором месте после уверенности в себе – материальная независимость (49%), высокие жизненные цели (48%), обучение, развитие и самосовершенствование (48%), лидерские качества (42%).

Любопытно, что самый большой разрыв в важности для мужчин и женщин оказался в следующих качествах: успешной женщине гораздо важнее, чем мужчине быть энергичной, позитивной и иметь семью, а для статуса мужчины наличие высокого дохода имеет большее значение, чем для женщины. Кроме того, мужчине для создания образа успешного чаще, чем женщине, необходимо строить карьеру и обладать широким кругом полезных связей и знакомств.

При этом респонденты из обеих групп довольно низко оценили такое подтверждение статуса, как наличие собственного бизнеса (у мужчин – 11%, у женщин – 8%) и руководящая должность (6% у женщин и 11% у мужчин).

Также в мужских оценках успешности женщин выше вес такого качества, как уход за собой, а вот женщины считают более важным фактором успеха собственную материальную независимость.

Молодые респонденты, в возрасте до 18 лет заметно выше оценивают уверенность в себе (76%), а более взрослые жители Иркутской области предпочитают ориентироваться на материальную независимость, как подтверждение успеха. А еще с возрастом падает вес такого показателя, как обучение, развитие и самосовершенствование.