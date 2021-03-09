Иркутскстат зафиксировал падение спроса на промышленную продукцию

Ведомство также отмечает снижение запасов сырья, материалов и прибыли организаций.

Экономическая ситуация ухудшилась, особенно в малом бизнесе, однако руководители предприятий надеются на улучшение в ближайшей перспективе. В свою очередь, цены на сырье и материалы выросли, что влияет на уровень цен готовой продукции. Ожидается дальнейший рост цен, говорят аналитики.

В малом бизнесе по сравнению с крупными и средними организациями традиционно меньше индекс предпринимательской уверенности. Резкое падение показателя во втором квартале указывало на снижение уверенности руководителей, после чего индекс немного вырос, но по-прежнему имеет отрицательное значение.

Производственные мощности используются не в полной мере.

Только 13% обследованных крупных и средних организаций и 8% малых предприятий имели практически полную загрузку мощностей (на 91-100%). Большинство опрошенных руководителей (72-80%) полагают, что имеющихся мощностей достаточно относительно ожидаемого спроса на продукцию в ближайшие 6 месяцев. А для 13% крупных и средних организаций и 8% малых оборудования более чем достаточно.

Важным фактором успешной работы является спрос на выпускаемую продукцию.

Доля крупных и средних организаций, имеющих фронт работ на год вперед, составила 39%, против 35% малых предприятий, а обеспеченных работой лишь на месяц – соответственно 35% и 22% предприятий.

В зависимости от статуса субъектов хозяйствования мнения респондентов в отношении факторов, тормозящих развитие, несколько различаются, но в числе главных «тормозов» традиционно называется неопределенность экономической ситуации, низкий спрос на продукцию на внутреннем рынке, высокий уровень налогообложения, недостаток финансовых средств. Причем если из-за низкого спроса больше страдают крупные и средние организации, то другие факторы, особенно налогообложение, финансовый дефицит и неопределенность, заметно большее негативное влияние оказывают на малый бизнес: только 17% руководителей показали отсутствие ограничений для роста производства.

Свое мнение о состоянии конкурентной среды высказал каждый второй из опрошенных руководителей. Среди них 45% считают, что снизился уровень ненадлежащей рекламы, 17% отмечают снижение уровня недобросовестной конкуренции. Улучшение состояния конкурентной среды отметили 13% руководителей.