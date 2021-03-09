Правительство Иркутской области подписало соглашение со старейшей природоохранной организацией России

В акциях по очистке Байкала уже поучаствовало 6 миллионов человек, сообщают в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Соглашение подписали после хоккейного матча на льду озера.

– На Байкале ряд территорий с большой рекреационной нагрузкой уже взяты под контроль. Если ещё несколько лет назад наши коллеги с этой и бурятской стороны Байкала были вынуждены чуть ли не каждые выходные выходить на субботник, то сейчас таких мест стало меньше. Тем не менее культуру туризма надо продолжать совершенствовать. Вместе в ВООП делать это будет эффективнее, – говорит Илья Разбаш, советник руководителя Федерального агентства по сохранению водных ресурсов России (Росводресурсы).

Этим летом на Байкале предполагается проведение акции, которая затронет акваторию вблизи Кругобайкальской железной дороги. Для работ привлекут дайверов, также Росводресурсы задействуют в ней детей.

Для самых маленьких граждан проводятся развлекательно-познавательные викторины, разрабатываются экологические уроки. В России ежегодно в таких предваряющих акции мероприятиях участвуют порядка полутора миллионов человек в год. Это масштабная и последовательная работа, нацеленная на формирование ответственного отношения к водным ресурсам страны.