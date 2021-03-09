«Островок детского чтения» появился в библиотеке Братска при поддержке РУСАЛа

Проект «Островок детского чтения» в братской библиотеке № 8 получил поддержку в конкурсе «Помогать просто» компании РУСАЛ. На днях в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, прошло финальное мероприятие проекта, сообщает Братская студия телевидения.

С детских лет мамы и папы учат нас, что такое хорошо и что такое плохо. Но есть дети, которых просто некому научить. По разным причинам они остались без родителей. Татьяна Кашперская — неравнодушный человек, которому сложно пройти мимо чужой беды. Она придумала проект «Островок детского чтения». Главная цель — создать в детском доме читательские уголки, оснастить их литературой, в том числе специализированной для слабовидящих и незрячих ребят. Проект стал победителем грантового конкурса Центра социальных программ компании РУСАЛ.

Созданием развивающего «Островка» Татьяна не ограничилась. Она провела несколько акций. Например, братские школьники помогли собрать 150 книг с яркими иллюстрациями. Теперь в Центре помощи есть своя маленькая библиотека: сказки, рассказы и повести детских писателей.

Татьяна КАШПЕРСКАЯ, заведующая библиотекой семейного чтения № 8, руководитель проекта «Островок детского чтения»:

«Первое, что мы узнали, что здесь нет своей библиотеки. И это послужило поводом, для того, чтобы создать кружки развивающего чтения, которые потом трансформировались уже в целый проект, который получил финансирование от компании РУСАЛ. Это наш первый проект, который мы выиграли от РУСАЛа. И мы очень благодарны этой компании, за то, что она даёт возможность и библиотекам реализовать свой потенциал, и в том числе детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья получить доступ ко всем видам информации, и самое важное — общаться ос своими сверстниками, у которых нет таких проблем».

Библиотека объединила юных добровольцев, творческих ребят 10-11 лет. Такое взаимодействие полезно всем. Для волонтёров это практические уроки доброты, толерантности и ответственности. Для воспитанников Центра помощи — эмоции и улыбки, которых им так не хватает.

После кукольного спектакля по рассказу Михаила Пришвина Татьяна и её юные помощники подготовили для своих зрителей ещё один сюрприз — занятия в творческой лаборатории. Аппликации, лепка, чтение книг, настольные игры — особенная интерактивная часть мероприятия.

Надежда ФИЛИПЕНКО, заведующая отделением сопровождения семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья:

«Благодаря проекту «Островок детского чтения» у детей появляется желание общаться. Общаться со сверстниками, со взрослыми. Артисты приходят к нам с новыми куклами, дети видят эти куклы, хотят быть участниками театральной деятельности».

Традиции развития социальной сферы в городах присутствия РУСАЛа заложены основателем компании промышленником и общественным деятелем Олегом Дерипаской. В ближайшее время станут известны проекты-победители очередного грантового конкурса ЦСП РУСАЛа «Помогать Просто».