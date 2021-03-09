Потребление электроэнергии в Иркутской области в феврале увеличилось на 1%

В феврале 2021 года потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области составило 5172,6 млн кВт•ч, что на 1,0 % больше, чем в феврале 2020 год. Без учета влияния дополнительного дня февраля високосного 2020 года потребление электроэнергии в феврале 2021 года увеличилось на 4,5 %, сообщает пресс-служба филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области» (Иркутское РДУ).

Выработка электроэнергии электростанциями Иркутской области в феврале 2021 года составила 5827,3 млн кВт•ч, что на 6,6 % больше, чем в феврале 2020 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного 2020 года выработка электроэнергии увеличилось на 10,4 %.

Суммарная выработка тепловых электростанций и электростанций промышленных предприятий Иркутской области за февраль снизилась на 6,7 %, составив 1441,5 млн кВт•ч. Выработка гидроэлектростанций увеличилась на 11,9 % до 4385,8 млн кВт•ч.

С начала 2021 года потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области составило 11004,4 млн кВт•ч, что больше объема потребления за январь – февраль 2020 года на 3,2 %. Без учета влияния дополнительного дня високосного 2020 года потребление электроэнергии увеличилось на 4,9 %.

Электростанции Иркутской области с начала 2021 года выработали 12388,5 млн кВт•ч, что на 13,9 % больше объема выработки за первые два месяца 2020 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного 2020 года выработка электроэнергии увеличилась на 15,9 %. При этом суммарная выработка тепловых электростанций и электростанций промышленных предприятий составила 3131,4 млн кВт•ч, что на 0,2 % меньше, чем за такой же период 2020 года. Выработка гидроэлектростанций увеличилась на 19,6 %, до 9257 млн кВт•ч.

Как пояснил директор Иркутского РДУ Дмитрий Маяков, увеличение объема потребления электроэнергии в энергосистеме Иркутской области в феврале 2021 года относительно февраля 2020 года обусловлено температурным фактором. В феврале текущего года среднемесячная температура наружного воздуха была ниже аналогичного показателя 2020 года на 3,5 °С.