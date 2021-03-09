Альфа-Банк выбрал 30 самых умных и свободных студентов страны и выплатит им по 300 тысяч рублей

– Мы получили тысячи заявок в программу Альфа-Шанс. Студенты 80 российских вузов прислали нам рассказы о своих достижениях, интересах, личных проектах и жизненных планах. Было непросто, но сегодня мы назвали 30 лучших, которые получат по 300 тысяч рублей, оплачиваемую стажировку в Альфа-Банке и возможность учиться у экспертов Альфа-Шанса — предпринимателей, стартаперов, топ-менеджеров ведущих компаний – отмечают в банке.

Финалистов выбирали эксперты программы: президент Альфа-Банка Олег Сысуев, директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов, глава Facebook Russia Анна-Мария Тренёва, инвестиционный директор Mail.ru Group Алексей Милевский, и директор по развитию музыкальных проектов Mail.ru Group Константин Сидорков.

«К нам в программу пришли очень талантливые ребята. Им не хватает новой техники или более комфортных бытовых условий, они мечтают о дорогих образовательных курсах, и, конечно, им необходимы знания и опыт тех, у кого уже получилось реализовать свой потенциал. Критерии были строгие, мы отбирали самых умных и свободных по духу. Я уверен, что Альфа-Шанс может дать им то, что нужно для успеха», — отметил эксперт программы Альфа-Шанс, директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов.

Альфа-Шанс — проект Альфа-Банка по поддержке талантливых студентов российских вузов. 30 лучших получат по 300 тысяч рублей, а также попадут в среду, где умные и свободные студенты общаются друг с другом и с экспертами программы: предпринимателями и управленцами. Также мы предлагаем оплачиваемую стажировку в Альфа-Банке. Лучших возьмём к нам на работу. Отбор в программу шел с октября 2020 до марта 2021 года. Список победителей опубликован на странице программы http://alfa.me/chance.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 850 тыс. корпоративных клиентов и более 18,7 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $61,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $42,7 млрд, акционерный капитал — $8,7 млрд. Чистая прибыль — $1347 млн.