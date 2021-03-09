Сбербанк снижает ставку по потребительским кредитам

С 5 марта Сбербанк снижает процентные ставки по потребительским кредитам. Минимальная ставка теперь доступна от любой суммы и не зависит от того, получает клиент зарплату в Сбербанке или нет. Акция со сниженными ставками продлится до 12 мая 2021 года.

Продукты «Потребительский кредит без обеспечения» и «Потребительский кредит под поручительство»

Клиенты, получающие зарплату и пенсию в Сбербанке, могут взять кредит до 300 тыс. руб. по ставке от 10,9 до 18,7%, от 300 тыс. до 1 млн руб. — от 10,9% до 15,9%, от 1 млн руб. — от 10,9% до 11,9%.

Для остальных клиентов кредит до 300 тыс. руб. предлагается по ставке от 10,9% до 19,7%, от 300 тыс. руб. до 1 млн руб. — от 10,9% до 16,9%, от 1 млн руб. — от 10,9% до 12,9%.

Продукт «Потребительский кредит на рефинансирование» (условия одинаковы для всех клиентов)

До 300 тыс. руб. — от 10,9% до 16,9%.

От 300 тыс. до 1 млн руб. — от 10,9% до 12,9%.

От 1 млн руб. — от 10,9% до 11,9%.

По данным международной исследовательской компании Ipsos, потребительский кредит от Сбербанка — самый популярный кредитный продукт в России.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

– Сбербанк предлагает максимально привлекательные условия на самый популярный кредит в России: ставки снижены для всех клиентов и на любые суммы. Заёмщикам, которые пока не являются зарплатными клиентами Сбера, теперь доступны минимальные ставки — как у «зарплатников». До 300 тысяч рублей им доступен полный онлайн-процесс, включая выдачу без документов. А от 300 тысяч до одного миллиона рублей — онлайн-процесс при условии согласия на проверку доходов через «Госуслуги». Данной акцией мы подкрепляем сезонный спрос на заёмные средства, который в среднем составляет +22% к началу года.

Подать заявку на кредит можно прямо из дома в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Решение займёт от двух минут — после этого деньги поступят на карту в течение минуты. Обслуживать кредит (например, выбрать дату платежа или перенести её) также удобно в СберБанк Онлайн.