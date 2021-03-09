Сбербанк заработал рекордную чистую прибыль в феврале в размере 92,6 млрд руб.

Показатели в пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк. С 1 января 2021 года в методику внесены небольшие изменения. В целях сопоставимости данные за 2020 год пересчитаны с учетом этих изменений. Данные на 1 января 2021 года не учитывают события после отчетной даты.
Ключевые факты февраля:
- Банк заработал рекордную чистую прибыль в размере 92,6 млрд руб.
- Рентабельность капитала составила 24,9%, рентабельность активов 3,6%.
- Портфель кредитов клиентам за месяц вырос на 0,9% без учета валютной переоценки.
- Розничным заемщикам выдано 368 млрд руб., больше половины из которых – ипотека.
- Средства физических лиц во всех основных валютах в феврале увеличились. Общий рост составил 1,1% без учета изменения курса рубля.
Финансовый директор А.Ю. Бурико:
«Восстановление потребительской активности и улучшение экономической ситуации положительно влияют на динамику нашего бизнеса. Важно отметить улучшение качества кредитного портфеля и стабильный уровень чистого процентного дохода. Наряду со сдержанным ростом операционных расходов эти факторы позволили достичь рекордного показателя по рентабельности капитала и чистой прибыли. В феврале мы также наблюдаем рост вкладов физических лиц по всем основным валютам, что создает устойчивую базу для высоких темпов роста кредитования».
Комментарии по итогам января-февраля:
Чистый процентный доход вырос на 13,8% относительно января-февраля 2020 года и составил 246,2 млрд руб. Сильная динамика обусловлена высокими темпами кредитования, ростом вложений в ценные бумаги и снижением стоимости клиентских средств, а также положительным эффектом от снижения нормы отчисления в фонд страхования вкладов.
Чистый комиссионный доход составил 77,1 млрд руб. за первые два месяца 2021 года, что на 6,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным драйвером роста остаются операции с банковскими картами, доход по которым вырос более чем на 15% г/г.
Операционные расходы составили 92,1 млрд руб., увеличившись на 5,3% относительно января-февраля прошлого года. На динамику расходов за два месяца оказывает влияние более равномерное начисление расходов по отдельным статьям административно-хозяйственных расходов и расходов на персонал.
Отношение расходов к доходам составило 26,2% против 25,2% годом ранее.
Расходы на кредитный риск с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за два месяца составили 37,4 млрд руб. В феврале произошло восстановление резерва в сумме 1,1 млрд руб., в большей степени за счет укрепления рубля по отношению к основным валютам. Отношение сформированных резервов к просроченной задолженности по итогам февраля составило 2,2.
Прибыль до уплаты налога на прибыль за январь-февраль 2021 года увеличилась относительно аналогичного периода прошлого года на 16,9% и составила 222,3 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 14,5% до 179,2 млрд руб.
Активы за февраль выросли на 0,3% без учета валютной переоценки до 33,4 трлн руб.
В феврале корпоративным клиентам выдано 842 млрд руб. Кредитный портфель на 1 марта составил 15,5 трлн руб., увеличившись на 0,7% без учета влияния динамики валютного курса.
Розничным клиентам в феврале банк выдал 368 млрд руб., из которых более половины суммы приходится на ипотеку. Портфель розничных кредитов за месяц увеличился на 1,2% и превысил 8,6 трлн руб.
Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле остается на уровне 3,2%.
Портфель ценных бумаг по итогам февраля сократился на 1,3% до 5,1 трлн руб. за счет курсовой и валютной переоценки портфеля и погашения корпоративных облигаций.
Средства физических лиц выросли в феврале на 1,1% без учета изменения курса рубля до 15,4 трлн руб., показав рост во всех основных валютах.
Средства юридических лиц за февраль сократились на 1,2% без учета влияния валютной переоценки до 7,7 трлн руб.
Совокупные средства клиентов за месяц выросли без учета валютной переоценки на 0,3% до 23,1 трлн руб.
Базовый и основной капитал в феврале изменились незначительно и составили 3 571 млрд руб. и 3 721 млрд руб. соответственно. В расчет базового и основного капитала не включена прибыль 2020 года, что будет сделано после проведения аудита.
Общий капитал за месяц вырос на 0,6% до 4 784 млрд руб. в основном за счет заработанной чистой прибыли и включения в дополнительный капитал субординированных облигаций, выпущенных в январе, согласно полученному одобрению Банка России. Сдерживающее влияние на рост общего капитала оказал рост рыночной доходности ОФЗ и соответствующая отрицательная переоценка портфеля, учитываемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.
Активы, взвешенные с учетом риска*, в феврале существенно не изменились и составили 31,8 трлн руб.
|
млрд руб.
|
1 мар’21*
|
1 фев’21
|
1 мар’21* /
|
1 янв’21
|
1 мар’21*/
|
Капитал
|
Базовый
|
3 571
|
3 573
|
-0,03%
|
3 584
|
-0,3%
|
Основной
|
3 721
|
3 723
|
-0,03%
|
3 734
|
-0,3%
|
Общий
|
4 784
|
4 757
|
0,57%
|
4 741
|
0,9%
|
Достаточность капитала
|
Базовый Н1.1, мин. 4,5%
|
11,23%
|
11,24%
|
-0,01 п.п.
|
11,17%
|
0,06 п.п.
|
Основной Н1.2, мин. 6,0%
|
11,70%
|
11,71%
|
-0,01 п.п.
|
11,64%
|
0,06 п.п.
|
Общий Н1.0, мин. 8,0%
|
15,03%
|
14,95%
|
0,08 п.п.
|
14,76%
|
0,27 п.п.
|
Активы с учетом риска
|
31 834
|
31 830
|
0,01%
|
32 122
|
-0,9%
*оперативные данные
Показатели ПАО Сбербанк за январь-февраль 2021 года (РПБУ, неконсолидированные данные)