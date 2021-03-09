Сбербанк заработал рекордную чистую прибыль в феврале в размере 92,6 млрд руб.

Показатели в пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк. С 1 января 2021 года в методику внесены небольшие изменения. В целях сопоставимости данные за 2020 год пересчитаны с учетом этих изменений. Данные на 1 января 2021 года не учитывают события после отчетной даты.

Ключевые факты февраля:

Банк заработал рекордную чистую прибыль в размере 92,6 млрд руб.

Рентабельность капитала составила 24,9%, рентабельность активов 3,6%.

Портфель кредитов клиентам за месяц вырос на 0,9% без учета валютной переоценки.

Розничным заемщикам выдано 368 млрд руб., больше половины из которых – ипотека.

Средства физических лиц во всех основных валютах в феврале увеличились. Общий рост составил 1,1% без учета изменения курса рубля.

Финансовый директор А.Ю. Бурико:

«Восстановление потребительской активности и улучшение экономической ситуации положительно влияют на динамику нашего бизнеса. Важно отметить улучшение качества кредитного портфеля и стабильный уровень чистого процентного дохода. Наряду со сдержанным ростом операционных расходов эти факторы позволили достичь рекордного показателя по рентабельности капитала и чистой прибыли. В феврале мы также наблюдаем рост вкладов физических лиц по всем основным валютам, что создает устойчивую базу для высоких темпов роста кредитования».

Комментарии по итогам января-февраля:

Чистый процентный доход вырос на 13,8% относительно января-февраля 2020 года и составил 246,2 млрд руб. Сильная динамика обусловлена высокими темпами кредитования, ростом вложений в ценные бумаги и снижением стоимости клиентских средств, а также положительным эффектом от снижения нормы отчисления в фонд страхования вкладов.

Чистый комиссионный доход составил 77,1 млрд руб. за первые два месяца 2021 года, что на 6,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным драйвером роста остаются операции с банковскими картами, доход по которым вырос более чем на 15% г/г.

Операционные расходы составили 92,1 млрд руб., увеличившись на 5,3% относительно января-февраля прошлого года. На динамику расходов за два месяца оказывает влияние более равномерное начисление расходов по отдельным статьям административно-хозяйственных расходов и расходов на персонал.

Отношение расходов к доходам составило 26,2% против 25,2% годом ранее.

Расходы на кредитный риск с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за два месяца составили 37,4 млрд руб. В феврале произошло восстановление резерва в сумме 1,1 млрд руб., в большей степени за счет укрепления рубля по отношению к основным валютам. Отношение сформированных резервов к просроченной задолженности по итогам февраля составило 2,2.

Прибыль до уплаты налога на прибыль за январь-февраль 2021 года увеличилась относительно аналогичного периода прошлого года на 16,9% и составила 222,3 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 14,5% до 179,2 млрд руб.

Активы за февраль выросли на 0,3% без учета валютной переоценки до 33,4 трлн руб.

В феврале корпоративным клиентам выдано 842 млрд руб. Кредитный портфель на 1 марта составил 15,5 трлн руб., увеличившись на 0,7% без учета влияния динамики валютного курса.

Розничным клиентам в феврале банк выдал 368 млрд руб., из которых более половины суммы приходится на ипотеку. Портфель розничных кредитов за месяц увеличился на 1,2% и превысил 8,6 трлн руб.

Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле остается на уровне 3,2%.

Портфель ценных бумаг по итогам февраля сократился на 1,3% до 5,1 трлн руб. за счет курсовой и валютной переоценки портфеля и погашения корпоративных облигаций.

Средства физических лиц выросли в феврале на 1,1% без учета изменения курса рубля до 15,4 трлн руб., показав рост во всех основных валютах.

Средства юридических лиц за февраль сократились на 1,2% без учета влияния валютной переоценки до 7,7 трлн руб.

Совокупные средства клиентов за месяц выросли без учета валютной переоценки на 0,3% до 23,1 трлн руб.

Базовый и основной капитал в феврале изменились незначительно и составили 3 571 млрд руб. и 3 721 млрд руб. соответственно. В расчет базового и основного капитала не включена прибыль 2020 года, что будет сделано после проведения аудита.

Общий капитал за месяц вырос на 0,6% до 4 784 млрд руб. в основном за счет заработанной чистой прибыли и включения в дополнительный капитал субординированных облигаций, выпущенных в январе, согласно полученному одобрению Банка России. Сдерживающее влияние на рост общего капитала оказал рост рыночной доходности ОФЗ и соответствующая отрицательная переоценка портфеля, учитываемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.

Активы, взвешенные с учетом риска*, в феврале существенно не изменились и составили 31,8 трлн руб.

млрд руб. 1 мар’21* 1 фев’21 1 мар’21* /

1 фев'21 1 янв’21 1 мар’21*/

1 янв’21 Капитал Базовый 3 571 3 573 -0,03% 3 584 -0,3% Основной 3 721 3 723 -0,03% 3 734 -0,3% Общий 4 784 4 757 0,57% 4 741 0,9% Достаточность капитала Базовый Н1.1, мин. 4,5% 11,23% 11,24% -0,01 п.п. 11,17% 0,06 п.п. Основной Н1.2, мин. 6,0% 11,70% 11,71% -0,01 п.п. 11,64% 0,06 п.п. Общий Н1.0, мин. 8,0% 15,03% 14,95% 0,08 п.п. 14,76% 0,27 п.п. Активы с учетом риска 31 834 31 830 0,01% 32 122 -0,9%

*оперативные данные

Показатели ПАО Сбербанк за январь-февраль 2021 года (РПБУ, неконсолидированные данные)