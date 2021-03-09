ВТБ обеспечил возможность онлайн-оплаты бриллиантов и ювелирных украшений со 100% гарантией подлинности

Банк ВТБ подключил к интернет-эквайрингу онлайн-платформу Ювелирной Группы «АЛРОСА» (ЮГ «АЛРОСА»). Впервые в истории существования компании у клиентов появилась эксклюзивная возможность оплатить онлайн покупку бриллиантов и ювелирных украшений со 100% гарантией подлинности.

Для покупки ювелирных изделий ЮГ «АЛРОСА» на сайте alrosadiamond.ru необходимы лишь доступ к интернету и платежная карта. После выбора понравившихся позиций с покупателем связывается менеджер компании, который проводит дистанционную консультацию по выбранному ассортименту и проведению оплаты. Купленный товар доставят в любое удобное для клиента место на территории России, также есть возможность заказать несколько украшений на выбор для примерки. Все бриллианты имеют гарантированное природное происхождение и характеристики, подтвержденные цифровым паспортом. В нем указаны место добычи алмаза, когда и каким мастером он был огранен, данные о сертификате на бриллиант. Онлайн-продажи ювелирных украшений уже доступны для покупателей.

Александр Боциев, начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ, прокомментировал:

«Банк ВТБ одним из первых внедрил возможность дистанционных расчетов в рамках интернет-продаж ювелирных украшений на российском рынке. Предложенное ЮГ „АЛРОСА“ решение не только актуально в текущей ситуации, когда любые покупки максимально переведены в онлайн-формат, но и позволяет повысить удобство для покупателей, предлагая им привычный, современный и быстрый способ оплаты, что особенно актуально в преддверии 8 марта».

«Ювелирные украшения — это нестареющая классика подарков по любому приятному поводу. К примеру, в этом году в преддверии 8 марта ювелирные изделия вошли в тройку самых популярных подарков близким. Но в современном ритме жизни не всегда есть возможность лично посетить несколько салонов, чтобы выбрать украшение, которое идеально подойдет близкому человеку. Поэтому мы предлагаем клиентам современный и удобный сервис дистанционной покупки и оплаты онлайн изделий из драгоценных металлов — это позволит покупателям выбрать подходящее украшение, заказать его с доставкой и оплатить всего в несколько кликов, чтобы сделать приятный сюрприз своим любимым», — добавляет Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

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