ВТБ: россияне на треть увеличили траты на подарки к 8 марта

В преддверии 8 марта объем трат в магазинах, где можно приобрести подарки к Международному женскому дню, составил 1,2 млрд рублей — это на 39% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Больше всего — в 2,2 раза — увеличились расходы на женские аксессуары, наименее заметно — на изделия из кожи. Средний чек одного подарка год к году снизился в пределах 10%.

Самой затратной категорией подарков к празднику стала косметика и парфюмерия — расходы на нее в предпраздничные дни превысили 300 млн рублей, это на 37% больше, чем за этот же период годом ранее. Число транзакций в магазинах косметики и парфюмерии выросло на треть, а средний чек, как и год назад, составил около 2 тысяч рублей.

На втором месте по общему объему затрат оказались SPA-салоны — на сертификаты и процедуры там у россиян ушло 284 млн рублей, на треть больше, чем в преддверии 8 марта 2020 года. Средний чек составил около 5 тысяч рублей.

Третью позицию по объему затрат на подарки заняли ювелирные магазины: на украшения для близких россияне потратили более 200 млн рублей (+11% год к году). При этом количество транзакций сократилось на 37%, а средний чек вырос в полтора раза к прошлому году и достиг 17,5 тысяч рублей.

Наиболее заметно в преддверии праздника увеличился оборот магазинов с аксессуарами для женщин — в 2,2 раза, до более чем 180 млн рублей. При этом средняя стоимость подарка составила 3 тысячи рублей, снизившись на 19% год к году. А вот в магазинах изделий из кожи оборот увеличился лишь на 7%, превысив 30 млн рублей.

«Традиционно в преддверии 8 марта мужчины выбирают для своих близких женщин наборы косметики или парфюмерию. Однако в последние годы популярность набирают „подарки впечатлений“, и все чаще в топе праздничных сюрпризов — сертификаты в SPA-салоны, которые особенно актуальны после долгой зимы. При этом за год список самых востребованных подарков почти не изменился. В этом отношении пандемия не отразилась на потребительских предпочтениях российских мужчин в преддверии главного праздника начала весны», — комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.