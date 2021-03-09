Первый в России подкаст об искусстве для неслышащих выходит при поддержке ВТБ

5 марта в рамках проекта «Диалоги об искусстве. Подкаст для неслышащих» выходит первый ролик из серии гидов на русском жестовом языке. Открывающим видео становится экскурсия по выставке «Роберт Фальк», которая сейчас проходит в Третьяковской галерее на Крымском Валу. Генеральным спонсором выставки и серии гидов для глухих и слабослышащих людей выступил банк ВТБ.

Съемки проводились в Москве и Санкт-Петербурге. В видеогиде использованы уникальные материалы, показаны картины из музейных коллекций и частных собраний. Фильм стал результатом совместной работы экспертов музея, кураторов проекта и уникальной команды глухих и слабослышащих гидов. В России формат специальных материалов для людей с различными особенностями развития и ограничениями по здоровью пока не слишком распространен. Даже если временные выставки и адаптированы для людей с ограниченными возможностями, то после окончания работы экспозиции материалы не остаются в доступе. Уникальность данного проекта в том, что русскоговорящие глухие и слабослышащие люди смогут получить доступ к видеоэкскурсии из любой точки мира и в любое время, ведь фильм о выставке будет доступен в интернете и после окончания ее работы.

«Банк ВТБ уже не одно десятилетие сотрудничает с ведущими музеями России в рамках целевой программы „Культурная страна“. Мы гордимся проектами, которые реализуем с нашими партнерами, но нам важно не останавливаться на достигнутом и развиваться. ВТБ работает над созданием инклюзивной банковской среды, и мы очень рады, что похожие задачи ставят перед собой и наши партнеры из учреждений культуры. В 2021 году мы запустили проект по созданию серии видеогидов для слабослышащих и глухих людей. Нам очень важно учитывать интересы и особенности целевой аудитории, поэтому для работы над проектом мы пригласили команду неслышащих профессионалов — это сценаристы, копирайтеры, операторы, монтажеры. Удалось уйти от стандартного формата жестового комментария на фоне картин. По сути, перед нами полноценный фильм о жизни и творчестве художника, обыгранный как диалог двух посетителей», — рассказала Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

«В 2017 году мы запустили пилотный проект по профессиональной переподготовке глухих и слабослышащих жителей Санкт-Петербурга для работы на русском жестовом языке в музейных и городских пространствах в качестве гидов и экскурсоводов. И вот уже второй год мы снимаем видео-гиды на русском жестовом языке. Лучшие выпускники имеют постоянную практику взаимодействия с музеями и теперь реализуют уникальные проекты по созданию доступной среды для неслышащих в музеях. Мы благодарим банк ВТБ за то, что он выступил спонсором проекта по созданию гидов для неслышащих людей. Мы знаем, что уже много лет банк спонсирует ведущие музеи страны, и мы очень ценим, что в ВТБ стремятся сделать искусство доступным для самых разных людей», — рассказал Сергей Кречетов, директор центра «Языки без границ».

Всего на 2021 год запланировано четыре выпуска видеогидов для неслышащих по ключевым выставкам в музеях Москвы и Санкт-Петербурга.