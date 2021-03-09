Губернатор Иркутской области и посол Португалии в РФ обсудили перспективы сотрудничества

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и чрезвычайный и полномочный посол Португалии в РФ Паулу Визеу Пинейру обсудили перспективы сотрудничества сторон.

Глава региона рассказал, что Иркутская область развивает внешнеэкономические связи со 100 странами мира, занимает 11 место в России и третье место среди регионов Сибирского федерального округа по объемам экспорта. Внешнеторговый оборот региона по итогам прошлого года составил 7 млрд 300 млн долларов США, из которых на экспорт приходится почти 80 процентов.

– Между Правительствами России и Португалии действует Соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве. В его рамках развиваются контакты в сфере энергетики, туризма, транспортной и логистической инфраструктуры. Взаимодействие в этих отраслях является наиболее перспективным и выгодным как для Иркутской области, так и для Португалии. В силу значительной территориальной удаленности, экономические отношения Иркутской области и Португалии пока имеют скромные показатели: по итогам 2020 года - 568 тысяч долларов США внешнеторгового оборота, из которых 40 процентов - это поставки древесины на португальский рынок,- подчеркнул глава региона.

Также Игорь Кобзев отметил, что регион готов к более плотному сотрудничеству по созданию совместных лесоперерабатывающих производств, обмену технологиями в сфере машиностроения, экологии и водоочистки. Будет перспективным взаимодействие в области туризма и строительства объектов туристской инфраструктуры, в сфере сельского хозяйства, медицины и здравоохранения.

- У Португалии и Иркутской области есть совместные интересы в сфере экономики, экологии. Наше сотрудничество будет выгодно для обеих сторон. С региональным министерством экономического развития мы обсудили вопросы развития туризма, также нас интересует опыт обмена студентами, - сказал посол Паулу Визеу Пинейру.

Он также отметил, что в рамках визита в Иркутскую область представляет не только свою страну, но и Евросоюз. В этом году 27 послов европейских государств в РФ намерены собраться вместе, Паулу Визеу Пинейру предложил рассмотреть Приангарье в качестве площадки для встречи.

Глава региона Игорь Кобзев подтвердил готовность Иркутской области к принятию гостей высокого уровня для совместного обсуждения перспектив развития.