Сбер выдал первый кредит по новой программе кредитования бизнеса под 3%

Сбер выдал первый кредит по новой льготной государственной программе кредитования под 3% для предприятий из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

– Как только правительство сообщило о запуске новой программы поддержки, мы зафиксировали высокий интерес к ней со стороны наших клиентов. Банк получил уже более 200 заявок от клиентов на общую сумму более 200 млн рублей всего за несколько дней с момента объявления о начале программы. Сегодня мы выдали первый кредит в размере 2 млн рублей нашему клиенту из Приморского края. Компания работает в сфере общественного питания. Всего по программе планируем предоставить более 100 млрд рублей. Думаю, что наша работа в этом направлении внесёт существенный вклад в восстановление экономики страны и сохранение рабочих мест, поможет предпринимателям быстрее преодолеть последствия пандемии

Согласно условиям программы ФОТ 3.0, процентная ставка по кредиту составляет 3%, в период действия кредитного договора заёмщик должен сохранить численность на уровне 90%. В течение первых шести месяцев после оформления кредита заёмщику не нужно выплачивать основной долг и проценты, а в течение последующих шести месяцев это можно делать равными долями ежемесячно. Льготный кредит могут получить предприятия любого размера из числа наименее восстановившихся отраслей.