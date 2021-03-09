Олег Дерипаска поздравил сотрудниц медцентров в Братске, Шелехове и Тайшете

В честь Международного женского дня цветы и подарки дамам-медикам доставили в Братский, Шелеховский и Тайшетский медицинские «Центры помощи и спасения».

«Дорогие женщины! Поздравляю вас с 8 марта! Спасибо вам за вашу самоотверженную работу, стойкость, оптимизм и заботу. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, семейного уюта и гармонии. Пусть ваша жизнь будет наполнена радостными событиями и счастьем!» – говорится в сообщении Олега Дерипаска.

Небольшие презенты передали и женщинам, находящимся сейчас на лечении. Некоторые из них были растроганы до слез.

– Мы и наши пациентки очень благодарны Олегу Владимировичу. Такое внимание просто бесценно. Огромное спасибо! – прокомментировала старшая медсестра братского «Центра помощи и спасения» Наталья Шульга.

По инициативе промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаска в Иркутской области построено три центра для лечения внебольничной пневмонии. Они оборудованы по последнему слову медицинской техники, что позволяет ставить на ноги самых тяжелых пациентов. За три с половиной месяца, которые прошли с момента открытия центров в Братске, Тайшете и Шелехове, их пациентами стали 1300 человек.