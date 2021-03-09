Иркутская область заняла 18 место в рейтинг доступности ипотеки в РФ

Доступность жилья в Иркутской области снизилась. Согласно исследованию РИА Новости, в 2020 году доля семей, которые могли купить квартиру в Приангарье составила 39,7%. Годом ранее доля таких семей была выше и составляла 40,1%, а регион занимал 15-е место в рейтинге по доступности ипотеки.

Лидерами по доступности ипотеки среди российских регионов стали Ямало-Ненецкий округ, Магаданская область и Ханты-Мансийский округ, аутсайдерами оказались республики Северного Кавказа.

В целом во время пандемии доступность жилья в России увеличилась. Это во многом связано со снижением кредитных ставок и увеличением сроков кредитования. При этом увеличение номинальных зарплат сыграло меньшую роль, а динамика цен на жилье, напротив, снижала доступность. По итогам прошедшего года доступность жилья выросла в 73 регионах, а сократилась в 11, в числе которых Иркутская область.

Напомним, что для иркутского рынка 2020-й стал годом беспрецедентного роста цен на недвижимость. Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске выросла на 22%, новостройки подорожали еще больше – на 27%.