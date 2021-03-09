В Иркутской области вырос интерес к краткосрочной аренде недвижимости

Аналитики Авито Недвижимости провели исследование рынка краткосрочной аренды жилья зимнего сезона 2020-2021 года и выяснили, куда ездили россияне, и жители каких регионов путешествовали больше всех.

Самыми популярными регионами для самостоятельных путешествий у россиян этой зимой стали Краснодарский край, Москва и Московская область, Татарстан, Санкт-Петербург и Башкортостан.

В Иркутской области число пользователей, интересующихся краткосрочной арендой недвижимости, выросло на 31% по сравнению с прошлой зимой. Жители Санкт-Петербурга стали путешествовать на 43% чаще, Новосибирска — на 38%.

«Отсутствие возможности выехать за рубеж стало стимулом к развитию внутреннего туризма: по сравнению аналогичным периодом прошлого года* россияне стали чаще арендовать туристическое жильё зимой на 44%. По высокому спросу на жилье возле горнолыжных курортов и термальных источников можно утверждать, что подобный зимний досуг пользовался у наших соотечественников особой популярностью», — отмечает Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости.

*Собранная статистика охватывает периоды 01.12.2019–01.03.2020 и 01.12.2020–01.03.2021. Для того, чтобы выделить самые популярные направления, аналитический центр Авито Недвижимости изучил, на какие локации в объявлениях о краткосрочной аренде квартир, комнат, домов, коттеджей, дач, таунхаусов пришлось наибольшее количество звонков, сообщений и бронирований со стороны пользователей, и из каких регионов сами эти пользователи.