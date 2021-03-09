ВТБ повысит прибыль за счет расширения цифровых каналов продаж

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности ПАО «Банк ВТБ». Аналитики прогнозируют, что цифровизация бизнеса и расширение инвестиционного блока помогут финансовой группе увеличить прибыль и вернуться к выплате высоких дивидендов. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой 0,0485 руб., потенциал роста составляет 30%, отмечают аналитики:

ВТБ – крупная российская финансовая группа, оказывающая полный спектр финансовых услуг и обслуживающая около 14 млн физических и более 500 тыс. юридических лиц. Компания занимает второе место по величине активов и кредитованию среди российских банков, с капитализацией около 480 млрд руб.

Как отмечается в исследовании, финансовые результаты ВТБ в 2020 года снизились под давлением кризиса: «Прибыль компании упала из-за резкого роста расходов на создание резервов и отрицательной переоценки нефинансовых активов и составила 75,3 млрд руб., что на 62,6% меньше, чем в 2019 году». Тем не менее, группа в целом продемонстрировала высокую устойчивость бизнеса, подчеркивают аналитики: «Чистый процентный доход за 2020 г. вырос на 20,7% до 531,7 млрд руб. в результате увеличения объемов кредитования». При этом текущая конъюнктура рынка на фоне ожидаемого восстановления российской экономики позволяет оптимистично оценивать перспективы роста прибыли, считают эксперты «ФИНАМа»: «В 2021 году прогнозирует увеличение чистой прибыли по МСФО до 250-270 млрд руб.»

По мнению аналитиков инвестиционной компании, сильным драйвером роста выступает развитие новых сегментов, в частности, бизнес-блока «ВТБ Капитал Инвестиции»: «Развитие продуктов и сервисов платформы увеличило количество клиентов в 2020 году в 1,6 раза до 1,2 млн, а совокупный объем активов подскочил на 74%, до 3,4 трлн рублей».

Кроме того, специалисты позитивно оценивают дальнейшее повышением уровня цифровизации бизнеса компании и планы увеличить продажи через диджитал-каналы до 50%: «В конце прошлого года банк выпустил новую версию мобильного приложения и интернет-банка “ВТБ Онлайн”, кардинально обновив дизайн и архитектуру. Количество пользователей приложения на конец 2020 года составило более 10 млн, увеличившись на 25%.»

Дополнительным фактором привлекательности для инвесторов выступает также намерение ВТБ вернуться к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли: «По итогам 2019 и 2020 гг. банк отходил от этой политики, ссылаясь на проблемы с уровнем капитала. Однако намерение менеджмента снова выплачивать как можно больше средств акционерам можно только приветствовать».