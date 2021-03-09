Сбер поддержал мероприятия открытия Года Байкала

Байкальский банк Сбербанка поддержал цикл мероприятий, приуроченных к открытию Года Байкала в Иркутской области и посвященных проблематике сохранения природного наследия, развитию ответственного эко -туризма в прибайкальских территориях. В Бурятии Сбер выступил партнером автомото-пробега «Байкальская миля», в Иркутской области при поддержке банка прошли фестиваль «Живи на Байкале» и Международный хоккейный матч с участием звезд мирового хоккея.

Хоккейный матч, с участием звезд мирового хоккея - Вячеслава Фетисова, Алексея Касатонова, Валерия Каменского, Александра Якушева, Андрея Коваленко 8 марта развернулся на льду Байкала, в поселке Большое Голоустное Иркутского района. Игра собрала большое количество зрителей , почетными гостями матча стали также руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, глава российского офиса ЮНЕП Владимир Мошкало и другие почетные гости, в том числе посол Великобритании в России госпожа Дебора Броннерт, посол Португалии в России господин Паулу Визеу Пинейру. С профессиональными спортсменами на льду Байкала состязалась команда Иркутской области, в составе которой был и Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, заместитель Губернатора Константин Зайцев и др.

Праздник, приуроченный к Международному Женскому дню, был посвящен проблеме изменения климата в окружающей среде, сохранению природных богатств и популяризации спорта среди населения регионов. Увидеть символичный матч смогли и все жители Иркутской области, Байкальский банк Сбербанка выступил в роли партнера телевизионной трансляции телекомпания АИСТ, прямая трансляция звездного хоккейного матча также параллельно велась на Ютуб-канале Сбер ТВ.

Евгений Пришибский, заместитель Председателя Байкальского банка Сбербанка.

Всех гостей праздника в телеэфире поприветствовал заместитель Председателя Байкальского банка Сбербанка Евгений Пришибский: «Год Байкала в Иркутской области и Год спорта, объявленный в Иркутске, символично совпали и пусть этот звездный матч станет открытием нового времени, где Человек строит современную жизнь, но при этом оставляет правильный эко-след, сберегает все то, что дает нам природа. СБЕР сегодня работает именно так, призываем всех жителей Иркутской области присоединяться к этому эко-движению. Сбер сейчас работает в составе консорциума по развитию двух природных территорий - Иркутской области и Бурятии. Только за 2 года работы нашего проектного офиса «Южное побережье Байкала» количество клиентов банка в туристической отрасли этих 2-х регионов выросло до 5,5 тысяч. Растет интерес предпринимателей Иркутской области к туристическому ответственному бизнесу, в итоге нашей совместной работы создаются и новые рабочие места. Вот так, общими усилиями, с поддержкой активных людей, именитых спортсменов в том числе, мы все вместе придем к цели - Байкал Драгоценный сохранит свою уникальность, усилит свою привлекательность. Очень важно, чтобы все мероприятия объявленного в Иркутской области Года Байкала, принесли положительные плоды».

Международный хоккейный матч, проведенный в п. Большое Голоустное, стал одним из первых мероприятий Года Байкала в Иркутской области. Инициатором спортивной встречи выступил легендарный советский хоккеист, председатель Всероссийского общества охраны природы, посол ЮНЕП, способствующей реализации программ ООН по защите окружающей среды по Арктике и Антарктике, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов: «Для меня и моих друзей, с которыми мы провели долгие годы вместе, играя за сборную СССР, за ЦСКА, особенно радостно быть здесь. Мы все должны заботиться о сохранении великого озера Байкал, чтобы оно служило нашим детям и внукам. Россия обладает всем, чтобы возглавить сохранение будущего на планете. Проповедовать добро на планете – это единственная возможность спасти природу. Мы это делаем с помощью «хоккейной дипломатии»».

Официальная церемония открытия Года Байкала в Иркутской области прошла 7 марта в поселке Листвянка, на площадке фестиваля «Живи на Байкале». В презентации ледовых фигур, изготовленных иркутскими мастерами, также принял участие Байкальский банк Сбербанка. О том, что логотип СБЕРа, символизирует на локации фестиваля рассказал Председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин : «Наш банк с 2019 года участвует в разработке стратегии природного и ответственного туризма на Байкале, в Иркутской области и Бурятии. Есть и конкретная стратегическая задача - до 2024 года увеличение потока туристов в эти регионы не менее, чем в 2 раза, это 3,9 млн. туристов в год. Для того, чтобы это случилось, необходимо развивать инфраструктуру, развивать новые виды туризма, привлекать в регионы частные инвестиции. Но, при этом ключевым должен остаться принцип бережного отношения к природе: «Забота - ответственность- результат». Это, кстати, очень перекликается с ESG – стратегией, которая в Сбербанке сейчас является основополагающей, наш коллектив сам работает по принципу ответственного бизнеса и банк поддерживает тех, кто так же ответственно относится к окружающей среде. Поэтому очень символично, что в этом году на площадке фестиваля «Живи на Байкале» появилась наша ледовая фигура с логотипом СБЕР. Ведь «Живи на Байкале» нужно понимать, как девиз: «цени Байкал, умей видеть красоту Байкала и сохранять – СБЕРЕГАТЬ ее!».