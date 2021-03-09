Губернатор Иркутской области ознакомился с разработками молодых ученых НИИ биологии ИГУ

В частности, губернатору продемонстрировали разработки новейших биосенсоров для мониторинга состояния эндемиков озера Байкал. Рассказали об исследовании в области ихтиологии (технологии аквакультуры), молекулярных генетических исследованиях, сообщают в администрации области.

– 7 марта состоялось открытие Года Байкала в Иркутской области. Поэтому ваши проекты сегодня актуальны, как никогда. Эта работа на наше будущее, на перспективу, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Директор института Максим Тимофеев сообщил о новом направлении работы.

В этом году в НИИ приступили к созданию биополимерного пластика, который призван заменить синтетический. В отличии от последнего биопластик не загрязняет окружающую среду, а служит пищей для микроорганизмов и удобрением для растений. Уже получены первые образцы такого материала, и до конца года ученые планируют изготовить первый экологически безопасный стаканчик из биопластика.