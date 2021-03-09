Проезд ограничат по улице Розы Люксембург в Иркутске

Движение внутри дворовой части заблокируют в районе дома №68 по улице Розы Люксембург, с 14:00 9 марта до 17:00 23 марта 2021 года, заезд к соседним домам возможен с улицы Заводская в районе дома по адресу улица Розы Люксембург № 80, сообщают в пресс-службе Байкальской энергетической компании.