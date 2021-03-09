Суд отказал в восстановлении сотруднице РЖД, осужденной за взятку

По мнению истицы, она не могла быть уволена, как материально ответственное лицо, поскольку соответствующий договор с ней не заключался, сообщают в прокуратуре.

В своем заключении прокурор не согласился с доводами истицы, поскольку основанием к увольнению явился вступивший в законную силу приговор суда, констатировавший ее виновность в совершении коррупционных преступлений – получение взятки на рабочем месте.

Суд согласился с заключением прокурора, отказав истице в восстановлении на работе и оплате за время вынужденного прогула, изменив в приказе о расторжении трудового договора причины и основания увольнения.