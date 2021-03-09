Прокуратура выяснит причины схода с рельс поезда в Забайкальском крае

Происшествие произошло на перегоне Чичатка – Жанна Забайкальской. С железной дороги сошло 20 грузовых вагонов, сообщают в прокуратуре.

В результате схода был нарушен габарит соседнего пути, повреждено 4 опоры контактной сети, 700 метров четного пути и 100 метров нечетного пути.

На месте работает комиссия ОАО «РЖД», создан оперативный штаб.

На место схода выезжал Могочинский транспортный прокурор, оперативная группа Могочинского ЛО МВД России на транспорте, инспектор Дальневосточного управления Госжелдорнадзора. Проводится доследственная проверка и проверка соблюдения законодательства о безопасности движения.

Ход проверок находится на контроле Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.