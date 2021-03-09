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Каток на острове Конный в Иркутске закрыли с 9 марта

Администрация Иркутска в официальной группе «ВКонтакте» сообщила, что каток на острове Конный закрыли с 9 марта.

Это связано с погодными условиями. Власти просят горожан и гостей Иркутска не выходить на лед.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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