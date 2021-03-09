ГУ МВД России по региону сообщило на официальной странице в Instagram, что уголовное дело возбудили по факту убийства собаки в Иркутской области.

Подозреваемый. Скриншот из видео со страницы ГУ МВД РФ по региону в Instagram

Дело завели по статье «Жестокое обращение с животными, повлекшее его гибель» УК РФ, санкции которой предусматривают до 5 лет колонии.

По информации правоохранителей, что вечером 4 марта в дежурную часть обратилась женщина и сообщила, что несколько дней назад около сторожки одного из СНТ неизвестный мужчина застрелил собаку, проживающую на территории садоводства, после чего увез погибшее животное, привязав его веревкой к своему автомобилю.

«Сотрудники полиции, изучив записи камер видеонаблюдения и опросив свидетелей и очевидцев происшествия, в течение нескольких часов установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель», – говорится в сообщении.

Во время обыска в его квартире нашли ружье, предположительно являющееся орудием преступления, его изъяли. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.