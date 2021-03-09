С 9 марта бизнес может подать заявление на льготный кредит под 3%

С 9 марта 2021 года банки начали принимать заявления на выдачу льготных кредитов бизнесу и социально ориентированным НКО. Правительство продлило действие мер поддержки, приняв новую программу «ФОТ 3.0». Действие предыдущей программы «ФОТ 2.0» заканчивается 1 апреля.

Принять участие в новой программе смогут как небольшие, так и крупные компании из наименее восстановившихся отраслей: гостиничный и ресторанный бизнес, сферы культуры, туризма, спорта и развлечений. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников, занятых в организации. Максимальная сумма – 500 млн рублей. Главное условие - заёмщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора.

Кредит со ставкой 3% можно будет оформить с 9 марта по 1 июля 2021 года на срок до 12 месяцев. Поручителем выступит государство в лице «ВЭБ.РФ», что расширит доступ компаний к кредитованию. В течение первого полугодия заёмщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно.

Для получения кредита на особых условиях организации (в том числе социально ориентированные НКО) и индивидуальные предприниматели могут обратиться в банки, которые подключились к цифровой платформе ФНС России.

Программа выдачи льготных кредитов бизнесу и социально ориентированных НКО была запущена весной 2020 года на базе цифровой блокчейн-платформы ФНС России. Она позволяет банкам проверять заявления автоматически, без запроса дополнительных документов. В течение нескольких минут кредитное учреждение получает верифицированные данные о статусе заемщика из государственных реестров, о том, к какой отрасли относится заявитель, численность сотрудников и др. Если банк выносит решение о кредитовании, информация об этом становится известна всем участникам цифровой платформы ФНС России. Технология распределенного реестра обеспечивает защиту данных и исключает дублирование заявлений от одного и того же заемщика.

С порядком доступа кредитных организаций к информационным сервисам цифровой платформы ФНС России можно ознакомиться в специальной рубрике официального сайта ФНС России.