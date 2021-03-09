Названа основная причина невыплат по кредитам в РФ

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств озвучила основную причину невыплат по кредитам в России, пишет РИА Новости.

Большинство должников пропускает очередной платеж по займу из-за финансовых трудностей: за 2020 год число таковых выросло с 50 до 75 процентов.

По информации ассоциации, 60% должников, которые не платят по долгам из-за финансовых трудностей, ссылаются на снижение дохода, 40% – на потерю работы и отсутствие дохода. При этом лишь каждый пятый клиент в этой категории отказывается идти на контакт, остальные же согласны платить и пытаются совместно с кредиторами и коллекторскими агентствами найти выход из ситуации.

Каждый 20-й должник, не вносящий платежи по кредитам, планирует признать себя банкротом, поэтому платить считает необязательным. Около 3% россиян не хотят платить без объяснения причин, а 2% при разговоре с кредитором пытаются импровизировать, придумывая оригинальные причины невозможности внести платеж.