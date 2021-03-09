Троих чиновников и двух бизнесменов будут судить за нарушения при возведении домов в Тайшете

СУ СК России по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что завершило расследование уголовного дела в отношении главы Тайшетского городского поселения, бывшего первого заместителя главы Тайшетского городского поселения, бывшего начальника жилищного отдела Министерства имущественных отношений Иркутской области и двух бывших генеральных директоров ООО «Бирюсапромстрой».

Обвиняемых будут судить по статьям «Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий» и «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные группой лиц по предварительному сговору» УК РФ.

По версии следствия, указанные выше лица нарушили нормы действующего законодательства при проведении аукционов, заключении государственных контрактов, выдаче разрешительной документации, проектировании и строительстве домов для детей-сирот по улице Транспортная города Тайшета.

«Данные действия повлекли приемку работ и введение в эксплуатацию домов, фактически находящихся в аварийном состоянии и хищение денежных средств в особо крупном размере», – говорится в сообщении. Для возмещение ущерба арестовано имущество обвиняемых на сумму более 40 миллионов рублей.

По уголовному делу проведено большое количество различных судебных экспертиз, в числе которых почерковедческие, инженерно-геологические, технико-криминалистическая, строительно-техническая и другие. Кроме того, проведены лабораторные исследования грунтов и бетона. Объем уголовного дела составил 82 тома.

В настоящее время дело направлено в Тайшетский городской суд Иркутской области для рассмотрения по существу.