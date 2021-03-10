Путин подписал закон об отключении мобильной связи в тюрьмах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который даёт возможность отключать номера мобильных телефонов отбывающих наказание в местах лишения свободы или содержащихся в СИЗО. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает RT.

Авторы законопроектами законопроекта выступили главы трех думских комитетов Василий Пискарев, Александр Хинштейн и Павел Крашенинников (все — «Единая Россия»). В январе 2020 года в Госдуму они внесли законопроект об отключении номеров мобильных телефонов отбывающих наказание в местах лишения свободы или содержащихся в СИЗО из-за их использования в целях мошенничества, для давления на свидетелей, координирования действий организованных преступных групп, поставок запрещённых предметов, а также в экстремистских целях.