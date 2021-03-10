В Иркутске конфликт таксиста и клиента закончился перестрелкой

После выстрела таксист заблокировал двери и доставил злоумышленника в полицию, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Водитель рассказал, что вез нетрезвого заказчика, но во время поездки между ними произошла словесная перепалка, в ходе которой пассажир выстрелил водителю в ногу. Пистолет был травматическим.

Злоумышленником оказался 34-летний предприниматель.

Кроме того, дома у подозреваемого сотрудники полиции и Росгвардии изъяли три карабина и еще один травматический пистолет, зарегистрированные на его имя.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, связанного с умышленным причинением вреда здоровью, которое будет квалифицироваться в зависимости от характера травмы, полученной пострадавшим.

Также в отношении мужчины составлены несколько административных протоколов за нарушение правил ношения и хранения оружия, стрельбу во вне отведенных для этого местах и появление в общественных местах в состоянии опьянения.