Сведения о ТОСЭР «Усолье-Сибирское» включены в ЕГРН

Сведения о границах территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Усолье-Сибирское» внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) . Об этом сообщает пресс-служба Кадастровой палаты по Иркутской области.

«Внесение в ЕГРН сведений о границах таких территорий позволит привлечь потенциальных инвесторов, поскольку на них действует льготный режим налогообложения при ведении предпринимательской деятельности. В частности, в течение первых пяти лет с момента возникновения права собственности на имущество и земельный участок на этих территориях действуют нулевые ставки по имущественному и земельному налогу», – говорит заместитель директора Кадастровой палаты по Иркутской области Жанна Касаткина.

В ноябре 2020 года в ЕГРН были внесены сведения о границах ТОСЭР «Саянск», которая тоже расположена на территории Иркутской области. Также проводятся мероприятия по включению в реестр недвижимости ТОСЭР «Черемхово».

Напомним, ТОСЭР создается на территории муниципального образования или территориях нескольких муниципальных образований в границах одного субъекта Российской Федерации. Основной задачей такой территории является создание благоприятных условий для привлечения инвесторов и обеспечения развития социально-экономической сферы ускоренными темпами, что позволит создать комфортные условия для проживающего на этой территории населения.