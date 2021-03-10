Шесть человек спасли тулунские пожарные

Жильцы двухэтажного деревянного дома сообщили о пожаре в квартире на втором этаже, говорят в ГУ МЧС Иркутской области.

По указанному адресу незамедлительно были направлены подразделения пожарно-спасательной части № 20. До прибытия пожарных 9 жильцов успели покинуть свои квартиры.

Пожарные эвакуировали 6 человек, в числе которых 3 ребёнка.

В течение нескольких минут открытое возгорание ликвидировали. Соседние квартиры спасены от пожара. На месте происшествия работают дознаватели МЧС России. В настоящее время установлено, что причиной пожара могло послужить короткое замыкание электропроводки. По факту пожара проводится проверка.