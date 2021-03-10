Как будет организован проезд в садоводства во время строительства дороги в Чистых Ключах и Мотах

В Шелеховском районе Иркутской области начались работы по строительству автомобильной дороги Р-258 «Байкал» на участке км 26 – км 47. В адрес ФКУ Упрдор «Прибайкалье» поступают обращения жителей с просьбой разъяснить как будут осуществляться проезды в с. Моты и в садоводства «Алюминщик» и «Берёзка».

Специалисты ФКУ Упрдор «Прибайкалье» сообщают, что проектом предусмотрены два примыкания: на км 45+000 вправо (с. Моты), км 45+560 влево (СНТ «Берёзка») и одно пересечение на км 46+300 (с. Моты, СНТ «Алюминщик») с существующей автомобильной дорогой Р-258 «Байкал». Примыкания и пересечения будут одноуровневыми, для обеспечения безопасности дорожного движения предусмотрены левоповоротные полосы и переходно-скоростные полосы для въезда-выезда в с. Моты и садоводство «Алюминщик», а также электроосвещение участка обхода с. Моты с км 44+700 по 46+600.

Кроме того, проектом запланировано строительство двух автобусных остановок в с. Моты с подземным пешеходным переходом через автомобильную дорогу Р-258 «Байкал» с лестничными сходами и пандусами для доступности маломобильных групп населения.

После завершения строительных работ участки федеральной трассы Р-258 с км 32+200 по км 44+969 и с км 46+373 по 46+723 будут рекультивированы.

Обход населенных пунктов Чистые Ключи и Моты на трассе Р-258 «Байкал» станет логическим продолжением обходов Усолья-Сибирского, Ангарска и Иркутска автодороги Р-255 «Сибирь». Приведение к нормативному состоянию дороги, пролегающей по горной местности, повысит безопасность проезда.

Новый участок будет короче существующего почти на километр, его протяженность составит 19,2 км. Проектом предусмотрено строительство путепровода и подземного пешеходного перехода, а также возведение двух мостов через реки: Нижние Моты и Каторжанка. Новая дорога будет более ровной, увеличится радиус поворотов, уменьшится уклон и увеличится пропускная способность.

Объект планируется к сдаче в 2024 году.