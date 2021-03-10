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В Приангарье впервые с октября выявили менее 200 зараженных коронавирусом

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса на территории Иркутской области на 10 марта 2021 года. Согласно информации, за последние сутки инфекцию обнаружили у 198 человек. Этот показатель впервые вернулся на уровень октября 2020 года, когда в регионе началась вторая волна коронавируса.

Выздоровели за день 356 человек, скончались непосредственно от вируса – восемь человек.

С начала пандемии в регионе COVID-19 официально подтвердился у 57,9 тысячи людей.

В целом по стране также отмечается снижение заболеваемости. В России второй день подряд выявляют менее 11 тысяч зараженных COVID-19.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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