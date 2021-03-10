Мониторинг цен на товары и услуги ввели в России

Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке и прогнозировать риски подорожания значимой продукции, сообщают РИА Новости.

Мониторингом и оценкой динамики цен будут заниматься Минэкономразвития, Росстат и Федеральная антимонопольная служба.

За министерствами и ведомствами закрепят конкретные группы товаров. Так, в ведении Минсельхоза будут продукты питания и табачные изделия (всего 12 позиций). У Минпромторга — потребительские товары, включая бытовую технику, мебель, компьютеры и телефоны (13 позиций), у Минздрава — лекарства, медицинские изделия, санаторно-оздоровительные услуги.

В свою очередь, Минэнерго будет отвечать за бензин и дизель, Минцифры — за услуги связи, Минстрой — за жилищно-коммунальные услуги. Минтранс назначен ответственным за пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, автомобильным (кроме такси) транспортом, а также городским наземным электротранспортом.

Минпросвещения будет нести ответственность за цены на услуги дошкольного воспитания, а также общего и среднего профессионального образования, Минобрнауки — за услуги высшего образования, Минкультуры — за ситуацию в подведомственных учреждениях. В ведении Ростуризма будут цены на проживание в гостиницах на внутреннем рынке, у Росалкогольрегулирования — алкогольная продукция.