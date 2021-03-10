Новости

Собянин сравнил масочный режим с карнавалом

Читайте также:

Ремонт роддома в Ангарске начнется в конце апреля
10 марта 2021
В Приангарье впервые с октября выявили менее 200 зараженных коронавирусом
10 марта 2021

По мнению мэра Москвы, вместо участия в городских фестивалях москвичи стали невольными участниками «карнавала масок».

– Москвичи в пандемию вместо участия в городских фестивалях стали невольными участниками «карнавала масок». Пандемия заставила волноваться за здоровье близких людей. А для многих москвичей, в том числе моих знакомых, – обернулась трагедией потери близкого человека, – рассказал Сергей Собянин в интервью ТАСС.

Он отметил, что на борьбу с пандемией пришлось потратить сотни миллиардов рублей, которые могли бы быть использованы с гораздо большей пользой для москвичей. – Впрочем, это временные потери. Экономика Москвы и доходы городского бюджета восстанавливаются достаточно быстро, – добавил мэр.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (3423)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании