Жители Прибайкалья на 80% увеличили траты на цветы и конфеты к 8 Марта

Объем трат на цветы вырос в два раза, на сладкие подарки – на 60%.

В минувшие праздничные выходные жители Иркутской области потратили на цветы, конфеты и торты к 8 марта на 80% больше, чем годом ранее – 12,4 млн рублей. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ.

В магазинах цветов 6-8 марта жители области оставили более 5,9 млн рублей – в два раза больше, чем годом ранее. Траты в кондитерских магазинах тоже выросли: за три дня на конфеты и тортики для дам было потрачено 6,5 млн рублей, что на 60% больше, чем год назад. Непосредственно 8 марта расходы на цветы выросли на 40% по сравнению с прошлогодними показателями. При этом общее количество транзакций в праздничные дни увеличилось в полтора раза, а на конфеты и пирожные к празднику жители края тратили за один визит в магазин вдвое больше, чем на букеты: 2000 рублей против 600 рублей.

В целом россияне в праздничные дни увеличили расходы на цветы и сладкие сюрпризы для женщин на 29% – почти до 530 млн рублей, и заходили за ними на четверть чаще, чем годом ранее. По данным эквайринга ВТБ, траты на букеты для близких в России выросли на 48% год к году и составили около 50 млн рублей, а расходы на конфеты и пирожные увеличились на 28%, до 480 млн рублей.

«В этом году основные траты на цветы и угощения для женщин пришлись непосредственно на праздничные выходные, а не на конец рабочей недели. Сказывается то, что часть сотрудников российских компаний еще работает удаленно, и корпоративных поздравлений пока проводится меньше, – комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ. – Интересно, что за год заметно выросло количество транзакций с помощью банковских карт: за время пандемии эквайринговыми терминалами обзавелись даже небольшие розничные точки продаж, которые ранее принимали только наличные».