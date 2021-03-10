Альфа-Банк купил «нетмонет» и стал крупнейшим игроком на рынке электронных чаевых

Альфа-Банк получил 100% сервиса для безналичной оплаты чаевых «нетмонет». Команда стартапа во главе с Георгием Высоцким никуда не уходит, продолжает развивать его вместе с Альфа-Банком и примет участие в разработке других сервисов банка.

Электронные чаевые удобнее клиентам и выгоднее для сотрудников. По данным сервиса, клиенты в среднем оставляют наличными всего 5-7% от счета, а через «нетмонет» около 12%. Только в январе 2021 года гости заведений с «нетмонет» оставили электронные чаевые 310 тысяч раз, отблагодарив сотрудников на 86 млн рублей.

«Эта сделка — объединение двух сильных игроков, от которого выигрывают оба. Предложение по подключению "нетмонет" получат 627 тысяч клиентов малого и микробизнеса Альфа-Банка. И не только в Москве и Санкт-Петербурге, где "нетмонет" развит сегодня, но и по всей стране, что качественно ускорит развитие проекта. В дальнейшем команда стартапа также подключится к созданию новых смежных продуктов на платформе Альфа-Банка», — прокомментировал директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин.

«По нашим данным, "нетмонет" — самый крупный сервис по объему собираемых чаевых. Кроме того, мы значительно превосходим конкурентов с точки зрения комплексности продукта. Казалось бы, все просто — мы решаем потребность удобно оплатить чаевые. Но через "нетмонет" гость может выбрать сумму чаевых как процент от суммы счета (так мы на самом деле думаем о чаевых), добавить комплименты официанту и заведению, дать обратную связь с моментальным уведомлением руководства, а также взять комиссию сотрудника на себя. Все это делает сервис еще более выгодным для наших клиентов. Благодаря сделке с Альфа-Банком мы сможем начать работу над расширением возможностей текущего сервиса и запуском новых смежных продуктов. Это позволит увеличить ценность сервиса, выявляя и удовлетворяя потребности наших клиентов», — подчеркнул основатель «нетмонет» Георгий Высоцкий.

«Нетмонет» — уже не первый финтех-проект в обойме Альфа-Банка. Программа внутренних стартапов Альфа-Банка дает быстрый доступ к финансовой поддержке, экспертизе и ресурсам крупного банка. При этом креативная команда продолжает развивать свой проект и сохраняет свободу принятия решений.