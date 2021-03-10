Стать клиентом за 40 секунд: Альфа-Банк упростил выпуск дебетовой карты

– Мы полностью изменили процесс заказа карт: теперь стать клиентом Альфа-Банка, получить карту, и начать ей пользоваться можно всего за несколько кликов, – отмечают в пресс-службе банка.– Мы максимально сократили заявку на выпуск карты: оставили только имя, дату рождения и телефон.

Заполнить её и получить цифровую карту можно в среднем за 40 секунд. После этого надо установить приложение банка и привязать карту к Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay. Карта готова, ей можно платить и онлайн и в оффлайн-магазинах. За покупки начисляются кэшбэк или мили.

«Нам удалось придумать и запустить самый лёгкий и быстрый способ оформить карту и начать пользоваться. Не нужно оформлять документы, не нужно ждать, пока сделают и привезут пластик. Заполнил заявку и пользуешься. Проверили — обгоняем всех конкурентов, одних на минуты, других на дни», — подчеркнул руководитель розничного бизнеса, заместитель председателя правления Альфа-Банка Майкл Тач.

Подписать все необходимые документы можно позже, на встрече с выездным сотрудником банка или в отделении. До этого момента действуют ограничения по сумме платежей и балансу на карте, также не будет начисляться процент на остаток. После подписания документов все возможности откроются.