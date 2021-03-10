Выбрано топ-25 команд, которые пройдут в финал третьего акселератора Sber500

9 марта стартовал главный этап международной программы Сбера и 500 Startups — акселератор Sber500. Определено 25 лучших стартапов, которые следующие восемь недель будут индивидуально работать с менторами из Кремниевой долины и представят свои проекты на демодне руководителям экосистемы Сбера, ведущим российским и международным корпорациям и фондам.

Всего в акселератор подало заявки около 1800 стартапов из разных стран мира, включая, помимо России, Сингапур, Израиль, Германию, Казахстан, Латвию, Беларусь, Эстонию. Это почти в три раза превышает количество заявок с предыдущих двух волн Sber500. Абсолютное большинство поданных проектов (более 70%) уже имеют первые продажи и работают по B2B- и B2B2C-моделям. Примерно 60% от всех заявок пришлись на стартапы из сфер E-commerce, логистики, маркетинга и Data Analytics.

Все проекты проходили многоступенчатый отбор. Изначально команды Сбера и 500 Startupsанализировали заявки стартапов на предмет перспективности идеи и релевантности интересам экосистемы Сбера. Затем 567 лучших проектов попали в первый этап акселерации — двухнедельные онлайн-буткемпы, где команды учились по базовой международной программе 500 Startups и выполняли задания для проработки всех сторон своих стартапов. Те команды, которые показали лучшие результаты за время буткемпов, прошли собеседования с организаторами акселератора и попали в шорт-лист для рассмотрения в финал.

Из года в год мы стараемся увеличивать эффект и укреплять качество акселератора Sber500. В его третью волну мы открыли двери зарубежным командам, запустили буткемпы, которые стали самой массовой программой единовременного обучения стартапов на рынке, отменили фиксированные для всех условия инвестиций и привлекли ещё больше партнёров в лице фондов и корпораций. Уверен, что ещё в преддверии финала акселератора — демодня — нас ждёт множество пилотов и примеров успешного сотрудничества, которые обогатят российский рынок прорывными решениями и технологиями

Лев Хасис

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Топ-25 команд были выбраны в результате командного голосования самого акселератора Sber500 (представителей Сбера и 500 Startups), потенциальных заказчиков экосистемы Сбера, фонда инвестиций ранних стадий Fort Ross и более 35 партнёров акселератора — российских и международных корпораций, венчурных фондов и сообществ бизнес-ангелов.

Какие проекты прошли в акселератор: