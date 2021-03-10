Выбрано топ-25 команд, которые пройдут в финал третьего акселератора Sber500

9 марта стартовал главный этап международной программы Сбера и 500 Startups — акселератор Sber500. Определено 25 лучших стартапов, которые следующие восемь недель будут индивидуально работать с менторами из Кремниевой долины и представят свои проекты на демодне руководителям экосистемы Сбера, ведущим российским и международным корпорациям и фондам.
Всего в акселератор подало заявки около 1800 стартапов из разных стран мира, включая, помимо России, Сингапур, Израиль, Германию, Казахстан, Латвию, Беларусь, Эстонию. Это почти в три раза превышает количество заявок с предыдущих двух волн Sber500. Абсолютное большинство поданных проектов (более 70%) уже имеют первые продажи и работают по B2B- и B2B2C-моделям. Примерно 60% от всех заявок пришлись на стартапы из сфер E-commerce, логистики, маркетинга и Data Analytics.
Все проекты проходили многоступенчатый отбор. Изначально команды Сбера и 500 Startupsанализировали заявки стартапов на предмет перспективности идеи и релевантности интересам экосистемы Сбера. Затем 567 лучших проектов попали в первый этап акселерации — двухнедельные онлайн-буткемпы, где команды учились по базовой международной программе 500 Startups и выполняли задания для проработки всех сторон своих стартапов. Те команды, которые показали лучшие результаты за время буткемпов, прошли собеседования с организаторами акселератора и попали в шорт-лист для рассмотрения в финал.
Из года в год мы стараемся увеличивать эффект и укреплять качество акселератора Sber500. В его третью волну мы открыли двери зарубежным командам, запустили буткемпы, которые стали самой массовой программой единовременного обучения стартапов на рынке, отменили фиксированные для всех условия инвестиций и привлекли ещё больше партнёров в лице фондов и корпораций. Уверен, что ещё в преддверии финала акселератора — демодня — нас ждёт множество пилотов и примеров успешного сотрудничества, которые обогатят российский рынок прорывными решениями и технологиями
Лев Хасис
Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка
Топ-25 команд были выбраны в результате командного голосования самого акселератора Sber500 (представителей Сбера и 500 Startups), потенциальных заказчиков экосистемы Сбера, фонда инвестиций ранних стадий Fort Ross и более 35 партнёров акселератора — российских и международных корпораций, венчурных фондов и сообществ бизнес-ангелов.
Какие проекты прошли в акселератор:
- AMADEI — международная площадка для музыкантов, которая даёт возможность выкладывать свои работы на все музыкальные площадки мира, продвигать и зарабатывать на своём творчестве от ротаций;
- ApRbot — сервис, который за счёт искусственного интеллекта обрабатывает, анализирует и распознаёт любые печатные и электронные документы;
- AURORAi — сервис для высокоточных бесконтактных измерений объекта, а также выявления дефектов и аномалий;
- BackAd — сеть из digital-рюкзаков с экраном, показывающих актуальную рекламу в нужном месте, в нужное время;
- Basis Genomic Group — решение для FoodTech-сервисов, которое предлагает рекомендательную систему на базе генетических особенностей пользователей;
- CARGO.RUN — цифровая логистическая платформа, которая позволяет одному логисту более эффективно вести в два раза больше машин;
- Dbrain — решение по автоматической обработке печатных и рукописных документов любого типа;
- DEERAY — омниканальная платформа, которая способна анализировать различные каналы коммуникаций между бизнесом и клиентами и автоматически выявлять проблемы и потребности у клиентов;
- Eveon — платформа для проведения онлайн-мероприятий и выставок и услуги по их технической организации;
- Friday — платформа для ускорения онбординга сотрудников в крупных и растущих компаниях;
- Goodt RBS — HR-tech-платформа, которая покрывает все аспекты работы с массовым персоналом: от стратегического планирования и оперативного управления до мотивации и контроля эффективности;
- HintEd — платформа, позволяющая сократить затраты на обучение, онбординг и поддержку пользователей корпоративных информационных систем;
- Honeyleads — платформа управления HR-маркетингом: от лидогенерации до аналитики и рекомендаций;
- LeadHit — сервис персонализации и автоматизации маркетинга, который может связать финансовые, нефинансовые и e-commerce-сервисы компании и повысить продажи каждого сервиса;
- Medframe — комплекс инструментов, позволяющих эффективно создавать обучающие выборки для алгоритмов медицинского искусственного интеллекта;
- Retell — программа озвучки текстового контента нейронными голосами;
- ROSMED — социальная сеть с искусственным интеллектом для пациентов и врачей;
- SoMin.ai — сервис, который использует искусственный интеллект для автоматизации управления рекламными кампаниями и повышения рентабельности кампаний;
- Thea — телематическое оборудование, которое хранит данные об автомобиле и водителе;
- Ubex AI — сервис для запуска сложных рекламных кампаний в Programmatic с возможностью оптимизации за счёт AI-алгоритмов;
- Win-Bin — технологии и сервис по раздельному сбору и вывозу вторсырья, помогающие экономить на вывозе ТКО и отслеживать путь движения вторсырья для логистики и заводов;
- Антисон — бесконтактная система мониторинга на основе компьютерного зрения и граничных вычислений (edge computing) для предотвращения ситуаций повышенного риска во время управления транспортным средством;
- SalesChain — генератор агентских и партнёрских продаж, объединяющий в себе весь цикл работы с партнёрами и агентами: от онбординга агента/партнёра до выплаты вознаграждения и налогов за агента;
- Реалитика — сервис, который помогает руководству компании увидеть смысл жалоб с помощью анализа текстов обращений клиентов из цифровых каналов;
- ЦеновикPRO — система для автоматизации процессов расчёта, обоснования цены и автоматизации закупочной деятельности для госсектора и бизнеса.