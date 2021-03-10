Максим Тадевосян покидает Rambler&Co

Максим Тадевосян, занимавший пост генерального директора группы Rambler&Co, принял решение сосредоточиться на развитии собственных проектов.

Максим Тадевосян присоединился к группе компаний в 2014 году в качестве первого заместителя генерального директора Rambler&Co. В 2018 году стал заместителем генерального директора Rambler Group по коммерции, а в 2019 назначен генеральным директором Rambler&Co. В этой должности он курировал работу всех медиа Rambler Group, среди которых Lenta.ru, «Газета.Ru», «Чемпионат», «Секрет фирмы», LiveJournal, портал «Рамблер» и другие, коммерческого блока группы компаний, а также сервисно-медийной платформы «Афиша», одного из ведущих российских онлайн-сервисов по продаже билетов на мероприятия «Рамблер/касса» и медиаселлера «Индекс 20». В 2019 году Максим принимал непосредственное участие в сделке по включению Сбера в состав акционеров Rambler Group (cash-in), куда также вошел и Rambler&Co.

Под руководством Максима Тадевосяна Rambler&Co стала лидирующей интернет-медиагруппой в России, ключевые медиаактивы компании регулярно занимают высокие позиции в своих сегментах и продолжают расти по объёму аудитории. Выручка группы компаний с 2014 года увеличилась более чем в 3 раза.

Максим Тадевосян: «За 7 лет пройден большой путь – от разрозненного набора медиа- и сервисных активов до единой компании – лидера российского интернет-медиабизнеса. Конечно, что-то получилось, а что-то нет, но самым большим достижением стала команда и те результаты, которые она демонстрирует с точки зрения бизнес-показателей. Я благодарен за годы совместной работы, но надо двигаться дальше. Уверен, сегодня Rambler Group имеет большие перспективы для нового этапа развития с учетом стратегии и возможностей Сбера».

Татьяна Доброхвалова, генеральный директор Rambler Group, старший вице-президент Сбера, руководитель индустрий медиа, рекламы и развлечений Сбера: «Мы благодарим Максима за его вклад в развитие Rambler&Co. На посту генерального директора он обеспечил рост, устойчивое развитие активов группы и укрепил их ключевую роль в российском медиабизнесе».

Информационная справка:

Rambler Group — один из лидеров российской индустрии медиа и развлечений, объединяющий медиасервисный холдинг Rambler&Co и мультимедийный сервис Okko. Rambler&Co занимает первое место среди медиахолдингов России по размеру ежемесячной аудитории — свыше 168 млн пользователей (по данным «Яндекс.Метрики»). В него входит портал «Рамблер», Lenta.ru, «Газета.Ru», «Чемпионат», WMJ.ru, «Секрет фирмы», «Мотор», LiveJournal и ряд других медиаактивов. Благодаря различной тематической принадлежности площадок холдинг покрывает весь спектр интересов и потребностей различных аудиторий. Rambler&Co также включает ряд b2b- и b2c-сервисов, среди которых — медийно-сервисная платформа «Афиша», крупнейший онлайн-сервис по продаже билетов на мероприятия «Рамблер/касса», а также медиаселлер «Индекс 20».