Отчетность из 1С за две минуты: корпоративным клиентам Райффайзенбанка доступен новый сервис

Теперь процесс предоставления финансовой отчетности в банк станет проще.

Клиенты Райффайзенбанка, использующие кредитные продукты, смогут отправлять финансовую отчетность в банк через программу 1С. Больше не нужно нервничать, отправляя балансы, кредитные портфели и прочее в сжатые сроки, и тратить несколько дней на сбор документов.

Райффайзенбанк совместно с 1С внедрил новый инструмент, позволяющий оптимизировать этот процесс: сервис «1С: Финансовая отчетность» доступен для всех клиентов с начала этого года.

Почему мы предлагаем направлять документы в Райффайзенбанк с помощью 1С.ФО?

Заверенные документы без бумаги и синих печатей

Документы можно формировать, корректировать, подписывать и отправлять в банк всего в несколько кликов. Весь пакет в зашифрованном виде уходит в банк под вашей электронной цифровой подписью, а мы принимаем и обрабатываем его с помощью внутренних программных средств.

Бесплатно

Для пользователей пакетов «1С бухгалтерия» версии 3.0.82 и выше сервис «1С: Финансовая отчетность» предоставляется бесплатно.

Быстро

Сэкономленное новым сервисом время вы сможете потратить на что-то более важное для себя и своей компании.

В ближайшее время мы организуем вебинары со специалистами 1С и ответим на все ваши вопросы.

На сайте вы сможете посмотреть видеоинструкцию по использованию сервиса.