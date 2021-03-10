Отчетность из 1С за две минуты: корпоративным клиентам Райффайзенбанка доступен новый сервис

Теперь процесс предоставления финансовой отчетности в банк станет проще.
Клиенты Райффайзенбанка, использующие кредитные продукты, смогут отправлять финансовую отчетность в банк через программу 1С. Больше не нужно нервничать, отправляя балансы, кредитные портфели и прочее в сжатые сроки, и тратить несколько дней на сбор документов.
Райффайзенбанк совместно с 1С внедрил новый инструмент, позволяющий оптимизировать этот процесс: сервис «1С: Финансовая отчетность» доступен для всех клиентов с начала этого года.
Почему мы предлагаем направлять документы в Райффайзенбанк с помощью 1С.ФО?
Заверенные документы без бумаги и синих печатей
Документы можно формировать, корректировать, подписывать и отправлять в банк всего в несколько кликов. Весь пакет в зашифрованном виде уходит в банк под вашей электронной цифровой подписью, а мы принимаем и обрабатываем его с помощью внутренних программных средств.
Бесплатно
Для пользователей пакетов «1С бухгалтерия» версии
Быстро
Сэкономленное новым сервисом время вы сможете потратить на
В ближайшее время мы организуем вебинары со специалистами 1С и ответим на все ваши вопросы.
На сайте вы сможете посмотреть видеоинструкцию по использованию сервиса.